Own-goal ex-speler Dante helpt Standard aan zege in galamatch

Standard heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie winnend afgesloten. Tegen het Franse Nice werd het 2-1 voor de Rouches. Een eigen doelpunt van Standard-legende Dante velde het verdict.

Het was bij de Rouches vooral uitkijken naar wie in doel stond, want dat zou een indicatie moeten vormen voor welke keeper er straks aan de competitie begint. Dat werd de jonge Arnaud Bodart, het neefje van ex-Rode Duivel Gilbert. Het jeugdproduct deed het aardig, toonde zich uitvoetballend goed en lijkt klaar voor de taak. Niet op de afspraak was Guillermo Ochoa. De Mexicaan werd nochtans op de clubwebsite aangekondigd om te participeren aan de jaarlijkse fandag, maar meldde zich vanochtend af.

Tegen Nice, dat niet aantrad met zijn beste elf, had Standard het aanvankelijk moeilijk om zich uit de hoge druk te voetballen, al werden er nauwelijks kansen weggegeven. Na tien minuten opende Amallah zelfs op een haar na de score. Nadat de middenvelder goed druk zette, trof zijn poging de paal. Uitstel maar geen afstel, want na een goed aangesneden hoekschop van Gavory opende Emond met het hoofd de score.

Na rust bracht Michel Preud’homme Milinkovic-Savic, Limbombe en Carcela voor respectievelijk Bodart, Boljevic en Lestienne. Hetgeen zorgde voor iets meer gevaar vanop de flanken. Toch was het Nice, getraind door Patrick Vieira, dat via Sylvestre op gelijke hoogte kwam.

Die 1-1 bleef niet lang op het scorebord staan. Laifis kopte een vrijschop van Kosanovic terug het pak in, Dante (ex-Standard) stootte de bal ongelukkig in eigen doel: 2-1. Meteen erna werd de Braziliaanse linkspoot vervangen en werd hij door het publiek getrakteerd op ‘Merci Dante’-gezongen. Preud’homme stuurde vervolgens nog zes nieuwe namen binnen de lijnen, maar de stand bleef onveranderd. Standard won zo zijn generale repetitie. Zaterdag speelt het op Cercle Brugge zijn eerste competitiematch.

STANDARD: Bodart (46’ Milinkovic-Savic) – Vojvoda (75’ Cavanda), Kosanovic, Laifis (75’ Pocognoli), Gavory (65’ Miangue) – Cimirot (85’ Goreux), Bastien, Amallah (65’ Halilovic) - Boljevic (46’ Carcela), Emond (65’ Cop), Lestienne (46’ Limbombe)

DOELPUNTEN: 22’ Emond 1-0, 54’ Sylvestre, 62’ Dante (own-goal) 2-1

GELE KAART: 56’ Kosanovic, 60’ Dante,

TOESCHOUWERS: 13.586

SCHEIDSRECHTER: Wim Smet