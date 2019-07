Westerlo haalt ‘Turkse Donnarumma’ Berke Özer

1B-club Westerlo heeft zich zondag versterkt met de Turkse doelman Berke Özer. De negentienjarige Özer wordt voor één seizoen gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahçe.

Westerlo klopt zich duidelijk op de borst met de transfer van Özer. “Berke is een 19-jarige toptalent en wordt de ‘Turkse Donnarumma’ genoemd. KVC Westerlo was niet de enige club die interesse had in Özer, ook Europese grootmachten zoals Manchester City en Liverpool toonden interesse”, lieten de Kemphanen weten op hun website.

Özer is de zesde aanwinst voor Westerlo deze zomermercato. Eerder haalde de 1B-club ook al verdedigers Christoffer Remmer (Molde) en Souleymane Kone (Dunajska Streda), middenvelder Kader Keita (Lille) en aanvallers Igor Vetokele (Charlton) en Recep Gül (Galatasaray) aan boord.