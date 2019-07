Koningin Mathilde deelt complimentjes uit aan Limburgse fans op nationale feestdag

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zondag samen met hun vier kinderen het traditionele Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Na afloop groetten ze de koninklijke fans die aan de kathedraal stonden te wachten, soms met cadeautjes.

Een Nederlandse fan kwam van uit Susteren, Nederlands-Limburg, om zijn portret van de koningin te overhandigen. Truienaar Rohnny Houwaer droeg voor de gelegenheid een in Belgische driekleur en kreeg een mooi complimentje: “U hebt zo’n mooie das aan.” Koning Filip was dan weer onder de indruk van zijn gepimpte Belgische vlag met een tekening van het koninklijk gezin.

LEES OOK. Koning Filip met hele gezin op Te Deum: Elisabeth op stiletto’s en Gabriël met gips

🇧🇪 Royaltyfan @BjornHoex is speciaal uit Nederland (Susteren, Midden-Limburg) gekomen om zijn portret van koningin Mathilde te overhandigen. Het is de eerste keer dat hij de nationale feestdag in België meemaakt. pic.twitter.com/VCps8EaPbU