Matchwinnaar Dewaest: “Tattoo van Supercup? Eerst overleggen met mijn vrouw”

De gouden medaille in zijn linkerhand en de trofee in zijn rechterhand. Sébastien Dewaest glom van trots na het veroveren van de Supercup, waar de kersverse kapitein van KRC Genk met twee doelpunten een aanzienlijk aandeel in had. “Of er nu een nieuwe tatoeage zal volgen van de Supercup? Dat moet ik toch eerst met mijn vrouw overleggen”, schaterlachte de centrale verdediger na zijn ereronde.