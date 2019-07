Dode op Tomorrowland: “Ernstige aanwijzingen van een drugsgerelateerd overlijden”

Het parket van Antwerpen gaat ervan uit dat de 27-jarige man die vrijdag onwel werd op Tomorrowland en in het ziekenhuis overleed, gestorven is aan de gevolgen van drugs. Dat blijkt uit een autopsie.

Het parket Antwerpen was een onderzoek gestart na de dood van de 27-jarige man Tomorrowland-bezoeker die vrijdagavond in het UZ Antwerpen is overleden. Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen van een druggerelateerd overlijden zijn. “Doorgedreven toxicologisch onderzoek zal hierover uitsluitstel moeten geven”, meldt het parket in een persbericht.

Onder leiding van de onderzoeksrechter wordt een onderzoek gevoerd naar feiten van handel van verdovende middelen met de dood tot gevolg.

In totaal voerde het Vlaams Kruis vrijdag 1.915 verzorgingen uit op de festivalweide en de camping en werden 30 personen overgebracht naar het ziekenhuis. “Dat aantal ligt in de lijn van de verwachtingen. In 65 tot 70 procent van de gevallen gaat het om verwondingen, bijvoorbeeld snijwonden of blaren”, legt Beems uit. “Andere interventies zijn voor inwendige problemen, wanneer mensen ziek zijn of maagproblemen hebben door onevenwichtige voeding. In een klein percentage van de gevallen gaat het om intoxicaties.”

Vorig jaar overleden twee vrouwen enkele dagen na Tomorrowland. Die dood was het gevolg van drugs, zo bleek na onderzoek. In 2012 was ook al een 26-jarige vrouw bezweken aan een overdosis drugs.

