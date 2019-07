Jong koppel dood teruggevonden op afgelegen snelweg tijdens reis in Canada

In Canada is een onderzoek gestart naar het verdachte overlijden van een jonge Amerikaanse vrouw en haar Australische vriend. De lichamen van de 24-jarige vrouw en 23-jarige man werden aangetroffen vlakbij hun busje op een afgelegen snelweg.

De Amerikaanse Chynna Noelle Deese (24) reisde samen met haar Australische vriend Lucas Robertson Fowler (23) doorheen de natuur van British Columbia, in het westen van Canada, toen ze met autopech aan de kant van de weg belandden. Kort nadien zouden ze om nog onduidelijke reden van het leven zijn beroofd door een kogel. Hun lichamen werden begin vorige week teruggevonden nabij de Alaska Highway, op amper 20 kilometer van Liard Hot Springs, een toeristische trekpleister met warmwaterbronnen. Hun busje, een blauwe Chevrolet uit 1986, stond niet veel verder geparkeerd.

De lokale politie geeft weinig details vrij over de zaak, al is het volgens lokale media duidelijk dat het om een moordpartij gaat. Volgens de broer van Chynna duurde het drie dagen vooraleer de lichamen geïdentificeerd waren. Pas toen het paspoort van de jonge vrouw werd teruggevonden, kon de recherche het koppel identificeren. Tijdens de begrafenis zou het ook niet mogelijk zijn om een (half)open kist te plaatsen wegens “mogelijk te shockerend”.

De lokale politie krijgt nu hulp van Australische collega’s en roept ook getuigen op: iedereen die een glimp heeft opgevangen van het koppel wordt gevraagd informatie te delen. Een exacte tijdlijn bepalen van het incident is echter zeer moeilijk door de uitgestrektheid van het gebied.

Seriemoordenaar?

In verschillende media wordt intussen gesproken over een vermeende seriemoordenaar, een man die de Alaska Highway afrijdt op zoek naar slachtoffers. Al is dat niet de grootste zorg van de familie. “We denken niet dat het een seriemoordenaar is”, zei Chynna’ vader Dwayne Deese. “Ik denk eerder aan iemand met een crimineel verleden of onder invloed van drugs. Wat me het meeste zorgen baart, is dat de man nog steeds vrij rondloopt en duidelijk een voorsprong heeft op de politie. Dit kan opnieuw gebeuren. Er moet een soort waarschuwingssysteem komen voor andere toeristen.”

Chynna en Lucas, zoon van een hoofdinspecteur bij de New South Wales Police Force in Australië, vormden al sinds 2017 een koppel en waren beiden ervaren reizigers. “Ze hadden hun route perfect uitgestippeld. Ze hadden plannen voor de toekomst en waren gemaakt om samen te zijn. Dit nieuws maakt ons kapot.”