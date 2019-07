LIVE TOUR. Kunnen achtervolgers tijd goedmaken op gele trui Alaphilippe?

Vandaag wordt het mogelijk nog zwaarder dan gisteren. Opnieuw een relatief vlakke aanloop van 49 kilometer, abrupt onderbroken door een helling van tweede categorie. Een opwarmertje voor de drie steile cols van eerste categorie nadien. Op 65 kilometer van de streep ligt de top van de Port de Lers (11,4 km aan 7%). 27 kilometer verder is de Mur de Péguère (9,3 km aan 7,9%) al achter de kiezen. Na een steile afdaling en een kort stuk in de vallei volgt het klapstuk op 12 kilometer van de streep. Daar wacht de slotklim naar Prat d’Albis, een nieuwigheid als aankomst in de Tour. Na 11,8 kilometer aan 7% volgt de tweede rustdag.