Koning Filip met hele gezin op Te Deum: Elisabeth op stiletto’s en Gabriël met gips

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zondag het traditionele Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Ze brachten hun vier kinderen mee. Daarna begonnen ze aan het even traditionele volksbad: ze groetten het publiek dat aan de kathedraal op hen stond te wachten, vaak met geschenken.