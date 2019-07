Hartverscheurend: hond klampt zich vast aan doodskist van overleden baasje

Hartverscheurende beelden zijn het uit de Peruaanse hoofdstad Lima. Een hond had er zichtbaar alle moeite van de wereld om afscheid te nemen van zijn overleden baasje. Amateurbeelden laten zien hoe de viervoeter zich met zijn poten vastklampt aan de doodskist van zijn baasje en het vertikt om los te laten. Zelfs wanneer iemand aanstalten maakt om de hond naar achteren te trekken.

Het trieste schouwspel kwam eerder deze week op sociale media terecht en ging al snel de wereld rond. De reacties van geëmotioneerde kijkers lieten niet lang op zich wachten. “Ze beleven alle hoogte- en dieptepunten met ons… zo loyaal…”, klink het onder meer. Wie zich in de toekomst zal ontfermen over de hond, is niet geweten.

Moedige hond valt beer aan