Hazard debuteert met 3-1-nederlaag, maar is zelf het lichtpunt bij Real

60.000 man – volgens de organisatie van de International Champions Cup dan toch – zag vannacht live hoe Eden Hazard (28) met een nederlaag debuteerde voor Real Madrid. Aan de Rode Duivel lag het allerminst, over zijn persoonlijke prestatie mag hij tevreden zijn. Hij was zowat de enige die Bayern eens in verlegenheid bracht.

Op 21 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste een voet op de maan. Op 21 juli 2019 – exact 50 jaar later – zette Eden Hazard voor het eerst zijn voet tegen de bal in een wedstrijd voor Real Madrid. Het rugnummer 50 dat hij droeg en waarmee hij de fans al vóór de match verraste, mocht worden gezien als een knipoog naar de Apollo 11-missie. Hij kiest later uiteraard nog een ander nummer want in de Primera Division mag je maar tot 25 gaan.

Zinédine Zidane greep tegen Bayern München meteen naar zijn type-elf en dus kon Hazard niet ontbreken. De Belg stond op links, met Marcelo in de rug en Benzema als aanspeelpunt voorin. Met de Fransman klikt het al goed, naast maar ook óp het veld. Ze zochten geregeld de combinatie op, waarbij Hazard Benzema een paar keer goed diep stuurde.

Spelbreker Neuer

Foto: USA TODAY Sports

Hazard, bij zijn eerste balcontacten toegejuicht in het NRG Stadium in Houston, schuwde ook het defensieve werk niet, maar Bayern kwam na een kwartier wel al op voorsprong. Müller gaf knap mee met Alaba, die Tolisso bediende. De Franse middenvelder stuitte eerst nog op Marcelo, maar klopte Thibaut Courtois in de rebound. Niet veel later liet Ramos een goeie kopkans missen op de 1-1.

Real had moeite om gevaar te stichten en had beter nog wat vaker Hazard gezocht. Zodra hij aan de bal kwam, gebeurde er tenminste iets. Hij dwong met een goeie dribbel een gevaarlijke vrijschop af, was met korte passes of hakjes zijn tegenstander geregeld te snel af, en speelde een paar keer een ploegmaat prima aan in de zestien, weliswaar zonder gevolg. Eén keer ging hij zelf zijn kans. Vanaf links kwam hij naar binnen en probeerde hij Neuer overhoeks te kloppen, maar de Duitser stond goed gepositioneerd en bokste weg.

Elf wissels

Voor Hazard bleef het bij 45 minuten, want aan de rust wisselde Zidane letterlijk heel zijn ploeg al, en dat was eraan te zien. Real A had het op defensief vlak al niet onder de markt tegen Bayern, maar kon nog rekenen op Courtois. Real B werd gewoon overlópen. Halverwege de tweede helft maakte de ingevallen Lewandowski er 2-0 van, een paar minuten later mocht Gnabry vrijstaand de 3-0 binnentrappen na knullig balverlies. De nederlaag had nog zwaarder kunnen zijn, uiteindelijk redde Rodrygo voor Real wel nog de eer. De 18-jarige Braziliaanse aanvaller dwong doelman Ulreich tot een rode kaart en trapte de vrijschop vervolgens zelf binnen.

| HEERLIJKE vrije trap van debutant Rodrygo!



3️-1️#ICC2019 pic.twitter.com/GX8GpboVOu — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 21 juli 2019

Bye Bale

Zidane kon niet bepaald tevreden zijn met deze eerste oefenmatch, maar gelukkig was er dus lichtpunt Hazard. Diens eerste zege en eerste goal of assist volgt misschien dinsdag. Dan speelt Real in het FedExField in Landover, vlakbij Washington DC, tegen Arsenal. Wie normaal gezien opnieuw níét zal spelen, is Gareth Bale. Zijn coach zei na de match dat de club werk maakt van zijn transfer – “hoe sneller die rondkomt, hoe liever”.

Real voor rust: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Asensio, Hazard, Benzema

Real na rust: Navas, Hernandez, De La Fuente, Nacho, Mendy, Seoane, Kubo, Rodrygo, Vazquez, Vinicius, Jovic

Doelpunten: 15’ Tolisso 1-0, 67’ Lewandowski 2-0, 70’ Gnabry 3-0, 85’ Rodrygo 3-1

Foto: USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports