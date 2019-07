WK ZWEMMEN. Kimberly Buys strandt in reeksen 100m vlinderslag, estafetteploeg grijpt naast olympisch ticket

Kimberly Buys heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Valentine Dumont greep dan weer naast de finale 400m vrije slag, terwijl de estafetteploeg 4x100m teleurstelde met een 14e chrono.

De 30-jarige Buys tikte in de zesde en laatste reeks als achtste aan in 59.26. Ze liet slechts de 25e tijd op 52 deelneemsters noteren. Enkel de beste 16 stootten door naar de halve finales. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström lukte met 56.45 de scherpste chrono.

Buys bleef ruim boven haar Belgsich record. Die besttijd bedraagt 57.91 en zwom ze op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. In mei 2017 evenaarde de Brabo-zwemster het record tijdens het BK in Antwerpen.

Later dit WK zwemt Buys nog de 50m vlinder.

Valentine Dumont niet naar finale 400m vrije slag

Valentine Dumont is er zondag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 400 meter vrije slag op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

Het 19-jarige talent, voor het eerst op een WK voor senioren, werd negende in de vijfde reeks in 4:12.30. De zege ging naar de Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky, die met 4:01.84 het snelst was van de 43 deelneemsters. Het achtste en laatste finaleticket was voor de Russin Anna Egorova, die aantikte in 4:07.10.

Het Belgisch record op de 400m vrij van Dumont bedraagt 4:10.72, dit jaar aangescherpt op het BK in Antwerpen. Ze is tevens Belgisch recordhoudster op de 100m vrij, 200m vrij en 200m vlinder. Op al die nummers komt ze in actie in Gwangju.

Belgische estafetteploeg 4x100m vrij grijpt naast ticket Spelen

De Belgische aflossingsploeg bij de mannen op de 4x100 meter vrije slag heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de finale op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Sébastien De Meulemeester (49.29), Jasper Aerents (48.81), Thomas Thijs (48.49) en olympisch vicekampioen Pieter Timmers (48.75) lieten met 3:15.34 de 14e chrono noteren. Een stek in de top twaalf was nodig om nu al zeker te zijn van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Enkel de beste acht teams stootten door naar de finale. Het laatste finaleticket ging naar Hongarije (3:13.90). De Verenigde Staten zetten de scherpste chrono (3:11.31) op de tabellen.

“Dju dju, bij een aflossing moet je alle vier goed zijn. Dus je wint als ploeg, maar je verliest ook als ploeg”, verklaarde coach Ronald Gaastra op Twitter. “Dit scenario echter hadden we niet voorzien.” Het 4x100m-team heeft nog een kans om alsnog naar de Spelen te gaan. Op basis van de ranking met de snelste teams gaan op 31 mei 2020 nog vier tickets naar de landen met de scherpste chrono’s die zich nog niet wisten te kwalificeren.

In Gwangju treedt ook op de 4x200m vrij een Belgische estafetteploeg aan. Louis Croenen is in dat team de kopman. Thijs en De Meulemeester zijn ook hier van de partij, samen met Alexandre Marcourt.