Tropische week op komst: temperaturen kunnen oplopen tot 38 (!) graden

Op de nationale feestdag zondag, waar zon en wolken een constante strijd zullen voeren, zal u er nog niet veel van merken. Maar vanaf maandag schieten de temperaturen omhoog. Het wordt een tropische week, met temperaturen die zelfs kunnen oplopen tot 38 graden.

Op onze nationale feestdag wisselen zon en wolken elkaar af. Zeer lokaal kan er in het noorden en het noordwesten een buitje vallen, maar in de meeste streken blijft het droog, aldus het KMI. Aan de kust wordt het in de namiddag overwegend zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 24 of 25 graden in het centrum. Er waait een matige westenwind.

Zondagavond en de volgende nacht blijft het droog met vrij heel hoge sluierwolken. De minima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 à 15 graden in het centrum.

Maandag is het droog en zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt warm, met maxima rond 28 graden in het centrum van het land.

Dinsdag wordt zonnig en zeer warm met maxima tussen 28 en 33 graden. Woensdag blijft het zonnig en stijgen de temperaturen nog meer. De maxima liggen dan rond 35 of 36 graden in het centrum van het land. Ook de minima zijn trouwens heel hoog: die dalen niet meer onder de 20 graden.

Maar de warmste dag van de week volgt donderdag. De zon blijft alomtegenwoordig en de temperaturen stijgen nog meer, met maxima tot zelfs 38 graden in Vlaanderen.

Daarna wordt het iets menselijker, met vrijdag maxima tussen 23 graden aan zee en 35 graden in de Gaume. Er kan bewolking zijn en mogelijk zelfs regen of een onweersbui. Zaterdag daalt de temperatuur nog een beetje, maar blijft het wel zonnig weer.

Droogtecommissie kondigt alarmfase af

Door de droogte, die nog enige tijd lijkt te zullen aanhouden in de tropische week die ons wacht, heeft de Vlaamse Droogtecommissie vrijdag beslist om code oranje - de alarmfase - af te kondigen. De commissie vraagt de provinciegouverneurs ook een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen. In verschillende provincies werd dat ook al gedaan.

Na de erg warme zomer van 2018 hebben de grondwatervoorraden zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Daardoor is het peil van verschillende waterlopen sterk gedaald. En sommige dreigen droog te vallen. De commissie wijst op het gebrek aan neerslag de voorbije weken. Ook de komende weken wordt nauwelijks of geen regen voorspeld. Op verschillende waterlopen zoals de IJzer, de Leie, de Boven-Schelde en de Dender worden volgens de Droogtecommissie “nieuwe minima voor de tijd van het jaar” genoteerd.

“Ook op alle onbevaarbare waterlopen zijn de peilen dalende en worden er op heel wat locaties erg lage peilen voor de tijd van het jaar gemeten”, luidt het. “Op meer dan de helft van de bemeten locaties is de huidige grondwaterstand laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Bovendien zijn de grondwaterpeilen op quasi alle locaties dalend.”