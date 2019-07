Dante Vanzeir op de korrel genomen door Mechelse fans: “Dit zal mijn transferkeuze niet beïnvloeden”

Dante Vanzeir besliste met de 3-0 de strijd om de Supercup in het voordeel van KRC Genk. Wellicht zijn laatste wapenfeit voor de landskampioen, want de 21-jarige aanvaller wordt opnieuw uitgeleend. Of de youngster bij KV Mechelen neerstrijkt of toch bij Waasland-Beveren, weten we spoedig. “Mijn keuze staat voor 90% vast”, aldus Vanzeir.