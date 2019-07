Veel autoverkopers bieden deze zomer grote kortingen aan op stockwagens, omdat de uitstoot van schadelijke stoffen van die wagens nog volgens de oude normen is gemeten. Vanaf 1 september gelden strengere normen en mogen veel oude stockwagens niet meer worden ingeschreven.

Garage Jaguar Landrover Peeters in Herentals verkoopt zijn laatste stockwagens nu met kortingen die oplopen tot 20%. “Het gaat om zeventig wagens die we in voorraad hebben en onmiddellijk leverbaar zijn ...