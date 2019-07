"Sebastian Vettel moet Ferrari verlaten"

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko heeft slechts één advies voor Sebastian Vettel: "Hij moet Ferrari verlaten!"

Volgens de Red Bull-adviseur bevindt Vettel zich niet in de juiste omgeving om goede prestaties neer te zetten en voluit voor de titel te kunnen gaan. Vettel zou volgens Marko dan ook best Ferrari verlaten, al heeft de Duitser weinig tot geen alternatieven.

"Je maakt fouten wanneer je niet langer jezelf bent. Zoiets gebeurt in je onderbewustzijn," vertelde Helmut Marko tegenover 'Auto Bild'.

"Sebastian Vettel zou zich in een andere omgeving moeten bevinden. Met andere woorden, bij een ander team. Ik zie echter geen mogelijkheid voor 2020."

Vettel reed tijdens de GP van Groot-Brittannië achteraan in op Max Verstappen. De Duitser excuseerde zich meteen na de race bij Verstappen. Ook Verstappen is het echter opgevallen dat Vettel hoe langer hoe meer fouten maakt.

"Bij Red Bull Racing maakte hij nauwelijks fouten," aldus Verstappen. "Je vergeet niet hoe je moet rijden. Waarom overkomt hem dit steeds vaker bij Ferrari?"

Volgens sommigen, waaronder Jonathan Wheaty, krijgt Sebastian Vettel bij Ferrari niet voldoende steun.

"Sebastian is een zeer intelligent, gevoel en warm persoon," aldus Wheaty, die tijdens de succesjaren van Vettel bij Red Bull met hem samenwerkte. "Je kan dat zien aan de manier waarop hij zijn vrouw en kinderen liefheeft, of aan de fantastische speech die hij gaf ter nagedachtenis van Charlie Whiting."

"Hij is niet zo'n hard persoon als bijvoorbeeld Michael Schumacher of Fernando Alonso die altijd konden presteren. Sebastian is een rijder die onvoorwaardelijke steun moet voelen. Dat had hij bij Red Bull maar dat heeft hij waarschijnlijk niet bij Ferrari."

