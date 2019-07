Een kleine stap voor de mens, veel afval voor de eeuwigheid: dit bleef allemaal achter op de maan

Er hebben in totaal maar 12 mensen op de maan rondgelopen, en toch hebben ze er vanalles achtergelaten. Zo’n 800 artificiële objecten liggen verspreid over het oppervlak. NASA houdt alle objecten nauwgezet bij in een catalogus: antennes, batterijen en allerlei wetenschappelijke apparaten. Maar ook handdoeken, schoenen en urinehouders.