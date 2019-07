Twee maanden zal Wout van Aert allicht moeten herstellen na zijn val in de tijd van de Ronde van Frankrijk. Onze 24-jarige landgenoot bleef haken aan een nadar en liep daarbij een diepe vleeswonde op aan het rechterbovenbeen. Via Jumbo-Visma reageerde Van Aert voor het eerst na zijn opgave.

De val van onze landgenoot deed heel wat stof opwaaien in de Tour. “De sfeer in het hotel was wisselend. Steven (Kruijswijk, nvdr.) had natuurlijk een uitstekende tijdrit gereden, maar tegelijkertijd ...