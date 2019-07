Ritwinnaar Thibaut Pinot en gele trui Julian Alaphilippe maken Frankrijk gek op de Tourmalet

Thibaut Pinot heeft de koninginnenrit in de Pyreneeën gewonnen. De Fransman spurtte in de slotmeters van de col du Tourmalet weg van zijn laatste gezellen en haalde het voor… gele trui Julian Alaphilippe die zijn voorsprong op eerste achtervolger Geraint Thomas met veertig seconden uitdiepte. Frankrijk vierde feest en vanaf vandaag is Julian Alaphilippe zonder enige twijfel de belangrijkste kandidaat op de eindzege.