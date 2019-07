Het onweer dat zaterdagnamiddag over Limburg trok, passeerde ook langs Peer. Maar dat deerde de bezoekers van Blues Peer niet. In Zuid-Limburg viel er lokaal zelfs hagel.

Het was schuilen geblazen in Peer toen een fikse onweersbui passeerde. Al verpestte dat de sfeer niet. Voor sommige enthousiastelingen was het zelfs de perfecte ...