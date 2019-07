Yannick Carrasco helpt Dalian Yifang met twee goals aan draw, Mousa Dembélé verliest zwaar in derby

Yannick Carrasco was zaterdag eens te meer de uitblinker bij Dalian Yifang in de Chinese Super League. De Rode Duivel hielp zijn team dankzij twee doelpunten aan een 3-3 gelijkspel bij Tianjin Teda. Mousa Dembélé ging met Guangzhou R&F in de lokale derby zwaar de boot in tegen uittredend kampioen Guangzhou Evergrande (0-5).

Naast de twee treffers van Carrasco (26. en 49.) - zijn twaalfde en dertiende van het seizoen - scoorde ook de Venezolaanse nieuwkomer Salomon Rondon voor Dalian Yifang. Hij zette zes minuten voor tijd de 3-3 op het bord. Ploegmaat Qin Sheng (69.) had op dat moment al rood gepakt. Bij thuisploeg Tianjin Teda scoorden de Duitser Sandro Wagner (32.) en oude bekende Frank Acheampong (ex-Anderlecht, 34. en 70. pen). In de tussenstand is Dalian Yifang zevende, Tianjin Teda heeft als tiende één puntje minder.

Mousa Dembélé beleefde een minder aangename avond met Guangzhou R&F. Stadsgenoot Guangzhou Evergrande was veel te sterk en kwam dankzij treffers van de sterke Brazilianen Elkeson (42., 78. en 87.) en Paulinho (51.) met 0-5 winnen. De Chinees Wei Shihao (13.) had de score vroeg geopend. Dembélé en co zijn achtste in het klassement, Guangzhou Evergrande klimt voorlopig naar de leidersplaats.