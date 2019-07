Dit viel op in toespraak van koning Filip: Leve België en meer Elisabeth

Onze politici hebben na de verkiezingen van 26 mei een moeilijke maar niet onmogelijke opdracht, oordeelt koning Filip. Hij vindt voorts dat wij, Belgen, gerust wat fierder mogen zijn op onze afkomst (“Leve België”). Zwaait regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah lof toe. En maakt ons alweer een beetje meer vertrouwd met onze volgende koningin, door Elisabeth opnieuw in beeld te laten komen. Dit is wat ons is opgevallen in de 21 juli-toespraak van koning Filip.