Gert Verhulst ongerust nadat Pommeline gebroken in tranen uitbarst

Gert Verhulst maakt zich zorgen over Pommeline. In ‘Temptation VIPS’ kregen televisiekijkers immers een verontrustend beeld te zien: een wenende Pommeline die stomverbaasd en gebroken toekijkt hoe haar Fabrizio lonkt naar andere vrouwen. “Mijn hart breekt als ik het zie”, reageerde de Studio 100-topman in het Nederlandse programma ‘Zomer met Art’ op RTL.

Pommeline wist als verleidster Merijn van Lisa weg te kapen in 2017, Fabrizio deed een poging in editie 2018. Maar Pommeline werd even later verliefd op haar baas, tatoeëerder Fabrizio. Foto: Frank Abbeloos / Isosport

Nu Pommeline na haar passage als verleidster aan de andere kant van het verhaal zit, vergaat het haar heel wat minder goed in ‘Temptation VIPS’. Het programma dat in Nederland al op televisie is, doet immers weinig goed aan haar relatie met Fabrizio, die zelf ook bekend raakte als verleider in een vorige editie van het populaire programma. Er is nog maar één kampvuur gepasseerd en ze barst al in tranen uit door het geflirt van haar verloofde.

Ook Studio 100-topman Gert Verhulst maakt zich zorgen. Hij leerde het koppel persoonlijk kennen tijdens de deelname van Fabrizio aan ‘Dancing With The Stars’. “Dan kwam Pommelientje altijd kijken. Nu zie ik ze in tranen, mijn hart breekt als ik het zie. Wat is er gebeurd?” vraagt hij zich dan ook af. “Bij ons is ‘Temptation’ nog niet te zien, maar toen ik hoorde dat het slecht ging met Pommeline... Heel mijn middag was om zeep”, bekent hij. Nu wil hij haar een hart onder de riem steken: “Pommeline, als je kijkt: sterkte meid, uit de grond van mijn hart.”

Pommeline en Fabrizio, ook bekend als Pommelizio, zijn sinds oktober 2018 verloofd. Maar nu de verleiders meedoen aan ‘Temptation VIPS’ gonzen de geruchten al een tijdje: is het duo uit elkaar?