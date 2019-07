Kroonprinses Elisabeth volgt toespraak van koning Filip vanop eerste rij

Kroonprinses Elisabeth (17) heeft de opnames van de tv-toespraak van haar vader koning Filip bijgewoond. Ze mocht zelfs achter de camera gaan staan en de autocue bedienen.

Vanuit zijn bureau op het koninklijk paleis in Brussel heeft koning Filip de natie toegesproken ter gelegenheid van de nationale feestdag. Wie het op televisie heeft gevolgd, zag de beelden passeren: de koning kreeg tijdens de voorbereidingen bezoek van zijn troonopvolgster.

Filip had Elisabeth uitgenodigd om hem te vergezellen, vernemen we in zijn entourage. Op de beelden zien we de VRT-ploeg haar materiaal installeren – de Vlaamse openbare omroep blikt in een beurtrol met de Franstalige collega’s van RTBF de toespraken in. En ook de interactie tussen vader en dochter, en die met de tv-crew.

Filip stelde Elisabeth voor aan de ploeg en toonde haar de setting in zijn bureau. In haar bijzijn oefende hij zijn tekst de eerste keer voor de autocue, zowel in het Nederlands als in het Frans. Ze leerde bij hoe de cameramannen hun beeld kadreren, waarna ze zelf achter de camera ging staan. Ze kreeg ook duiding bij de werking van de autocue.

Foto: BELGA