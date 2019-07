Toeristen zien tientallen walvissen dood op strand liggen

Toeristen zijn tijdens een helikoptervlucht over het westen van IJsland gestoten op een tragisch tafereel. Ze zag tientallen walvissen dood op een strand liggen. “Het stonk enorm”, zegt helikopterpiloot David Schwarzhans aan BBC.

Schwarzhans vloog donderdag met enkele toeristen over een strand in Longufjorur toen ze de tientallen aangespoelde walvissen zagen liggen. “We vlogen noordwaarts en zagen ze toen. We zijn er enkele keren rondgecirkeld om te zien of het walvissen, zeehonden en dolfijnen waren. We zijn geland en telden er zestig, maar er moeten er nog meer geweest zijn want we zagen vinnen uit het zand steken. Het was tragisch en het stonk erg. Een prettig zicht was het niet. Het was ook schokkend dat het er zoveel waren.”

De politie werd op de hoogte gebracht van de onaangename ontdekking. Volgens biologe en walvisexperte Edda Elisabet Magnusdottir raken de dieren snel gedesoriënteerd in ondiepe wateren. “En walvissen zwemmen meestal in groepen, daarom waarschijnlijk dat er zoveel samen aangetroffen werden.”