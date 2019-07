De polonaise en schlagers op Tomorrowland dankzij de Romeo’s

De grootste ambiance op Tomorrowland was vrijdagavond misschien wel te vinden in de Moose Bar. Rond acht uur stonden daar de Romeo’s gepland, voor een liveoptreden doorspekt met de mix schlager-dance. De ideale après-ski dus, ondanks de broeierige sfeer. De skihut was stevig gevuld en moest zelfs afgesloten worden voor meer publiek. Maar in geen werden de glazen bier gehesen en de polonaise ingezet.

Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gillis brachten er hun hit Viva de Romeo’s en zorgden voorts voor Vlaamse en andere klassiekers met een dancelaagje, die luidkeels werden meegezongen. Zoals daar zijn: Oh mijnen blauwe geschelpten, Zeg ‘ns meisje of Zeil je voor het eerst. En hun nieuwe single, een cover van Het is een nacht, van Guus Meeuwis. Voor het trio is het hun eerste dancesingle. Tomorrowland kreeg de primeur, de overige fans moeten wachten tot maandag tot hij officieel uit is.

Sirtaki! Foto: Geert Van de Velde

Het volk stond tot buiten voor de Romeo’s Foto: Geert Van de Velde

Foto: Geert Van de Velde

Dit is het hoofdpodium van Tomorrowland 2019