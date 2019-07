Vanavond is Tarantino’s ‘The Hateful Eight’ nog eens te zien (VIER, 20.30 uur). Canvas toont om 22.40 uur ‘Clouds of Sills Maria’, met Juliette Binoche en Kirsten Stewart.

punt.BE: talkshow op TVL

Rudi Moesen presenteert dit weekend in het Made in Belgium Café in Maasmechelen Village voor de derde keer de talkshow ‘punt.BE’. Hij ontvangt operaregisseur Guy Joosten, die in ...