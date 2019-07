Thorgan Hazard en Axel Witsel kloppen Divock Origi en Simon Mignolet, Dries Mertens wint eerste oefenduel

Borussia Dortmund heeft vrijdagnacht in South Bend (Indiana) een prestigieuze 3-2 overwinning geboekt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Champions League-winnaar Liverpool en haar coach Jürgen Klopp (ex-Dortmund). Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel speelden beiden de hele tweede helft bij de Borussen. Bij Liverpool stond Simon Mignolet negentig minuten tussen de palen, Divock Origi mocht het laatste halfuur invallen.

Dortmund was trefzeker via Alcacer (3.), Delaney (53.) en Bruun Larsen (58.). Thorgan Hazard gaf de assist voor het doelpunt van Delaney. Voor Liverpool, dat nog niet kon rekenen op sleutelspelers Alisson Becker, Roberto Firmino (beiden nog vakantie na Copa América) en Sadio Mané (vrijdag nog actief in de finale van de Africa Cup), scoorden youngsters Wilson (35.) en Brewster (75. pen). Voor Dortmund is het haar tweede zege in drie dagen in de Verenigde Staten. Woensdagnacht werd ook al met 1-3 gewonnen van MLS-club Seattle Sounders.

Dries Mertens kreeg vrijdagavond zijn eerste minuten van het seizoen bij Napoli. Mertens speelde de hele wedstrijd in de 5-0 zege van de Napolitanen tegen amateurclub Feralpisalo. De goals kwamen van Manolas (6.), Verdi (52. en 61.), Tonelli (58.) en Tutino (83.). Napoli is op stage in Dimaro in het noorden van de Laars, waar het woensdag ook nog tweedeklasser Cremonese treft.

Nog vrijdagavond troffen Monaco en Everton, beiden op stage in de Zwitserse Alpen, elkaar. De Engelsen wonnen met 1-0 dankzij een late treffer van Coleman (72.). Bij Monaco speelde Rode Duivel Nacer Chadli de eerste 65 minuten. Kevin Mirallas, terug na een uitleenbeurt bij Fiorentina, maakte de laatste twaalf minuten vol bij Everton.