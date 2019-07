Festivalganger Tomorrowland overleden in ziekenhuis

Een 27-jarige festivalganger is op de eerste festivaldag van Tomorrowland overleden. De man was vrijdagavond onwel geworden en werd gereanimeerd, maar bezweek in het ziekenhuis. De festivalorganisatie bevestigt het overlijden.

De man was vrijdagavond onwel geworden aan de Main Stage. Hij werd daar gereanimeerd en werd daarna naar het UZ Antwerpen gebracht, klinkt het bij de organisatie. Daar is hij overleden. De doodsoorzaak is onbekend.

Het gaat om een 27-jarige man uit India, aldus het parket van Antwerpen. Dat stelt een onderzoek in. “Tomorrowland betreurt het voorval en wil zijn medeleven betuigen met alle familie en vrienden”, aldus woordvoerder Debby Wilmsen.

Er werden vrijdag vier festivalgangers naar het ziekenhuis gevoerd. Vorig jaar overleden twee vrouwen enkele dagen na Tomorrowland. Die dood was het gevolg van drugs, zo bleek na onderzoek.

Vrijdag werd de vijftiende editie van Tomorrowland op gang gedraaid door Carl Cox. Alle tickets voor de twee weekends van het dancefestival in De Schorre in Boom waren ook dit jaar razendsnel uitverkocht. Er worden in totaal 400.000 bezoekers verwacht.