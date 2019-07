Nieuwe hittegolf op komst, maar eerst hevig onweer met hagel en rukwinden

Het wordt zaterdag 25 graden, maar met die zomerzon zal op veel plaatsen een stevig onweer gepaard gaan. Het KMI waarschuwt ook voor zware rukwinden. Volgende week ­stevenen we af op een heuse ­hittegolf, de ­tweede van dit jaar.

“Vlaanderen is in de greep van een grote droogte. De neerslag van zaterdag is dus meer dan welkom. Jammer ­genoeg gaat het niet om gezapige regen die goed in de bodem kan dringen, maar om forse buien. Die produceren veel water op korte tijd. Het teveel aan water stroomt onherroepelijk weg en kan tijdelijk ­zorgen voor lokale ­wateroverlast”, aldus weerman Frank Deboosere.

Zaterdag wordt het wisselvallig met vanaf het westen regen - en onweersbuien die intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Aan de kust is dat van ‘s ochtends al het geval, in het oosten pas tegen de middag. De maxima schommelen tussen 21 graden op de stranden en 27 graden in Belgisch Lotharingen en in de Kempen. De wind is eerst overal matig uit zuidelijke richtingen. In de loop van de dag draait de wind naar zuidwest tot west en wordt dan vrij krachtig aan de kust. Er zijn rukwinden mogelijk tot 65 km/h, of meer tijdens een onweer.

Zaterdagavond vallen ten zuiden van Samber en Maas nog tijdelijk enkele regen- of onweersbuien. Vannacht wordt het dan overal droog en wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Minima tussen 12 en 17 graden. De wind wordt zwak tot matig uit zuidwest tot west. Aan zee waait er ‘s avonds nog een vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Foto: Meteo.be

Zondag blijft het droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Aan zee wordt het in de namiddag zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden op de stranden en in de Hoge Ardennen en 26 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit westelijke richtingen.

Vanaf maandag zorgt een hogedrukgebied voor de opstuw van steeds warmere lucht naar onze streken. Het wordt zonnig met hoge wolkensluiers en maxima rond 27 graden in het centrum.

Dinsdag krijgen we volop zon en warm weer met maxima tussen 29 en 31 graden op de meeste plaatsen.

Woensdag is er nog altijd volop zon en wordt het nog warmer met maxima rond 35 graden voor het centrum van het land.

Ook donderdag schijnt de zon nog uitbundig en zou het zeer warm worden met maxima tot 35 graden of zelfs meer.

Vrijdag zorgen regen- en onweersbuien waarschijnlijk voor afkoeling met maxima dan rond 25 graden voor het centrum van het land.

