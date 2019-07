Cato:“Papa, jij bent écht voor niks verlegen!” Ben:“Tja Cato, dat hoort bij acteren”

“Ik ben altijd trots op papa, daar kan zelfs zijn witte onderbroek niets aan veranderen.” Cato (16), moet haar vader, Ben Segers (45), delen met haar zusje, haar halfbroertje en zowat elke Vlaming die depopulaire acteur tegen het lijf loopt. Maar daar zeurt ze niet om, want het is overduidelijk grote liefde tussen de twee. “Me in het openbaar vertonen is wel niet altijd evident”, zegt Ben. “Soms voel ik me als een aapje in het circus, maar ik probeer wel altijd vriendelijk te blijven.”