“De rijkste 1 % op deze planeet overheerst de wereld. En ze doen dat subtiel: via het geschiedenisonderwijs en de amusementsindustrie. Ze verspreiden bewust mythes of houden die in stand.” In zijn nieuwste boek beent de Belgisch-Canadese Jacques Pauwels de mythes van de grote kantelmomenten vanaf de Franse Revolutie met mokerslagen uit.