Wout van Aert met succes geopereerd na dramatische valpartij in tijdrit

Een scherpe bocht naar rechts, bijna in de laatste kilometer. Daar hield deze wonderbaarlijke Tour de France op voor Wout van Aert (24), op de meest abrupte manier. “Hij bleef steken achter een haak van de dranghekken”, zegt coach Mathieu Heijboer. “Zo is zijn hele heup opengereten.” Van Aert werd vrijdag nog geopereerd en moet enkele dagen in het ziekenhuis van Pau blijven.