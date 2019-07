Als aperitief voor de Supercup vindt in Genk de zogenaamde Charity Legend Game plaats. Ex-trainers en ploegmaats van Thomas Buffel (39) nemen het tegen mekaar op in een galawedstrijd. Onder meer Pierre van Hooijdonk (49), met wie Buffel in het seizoen 2002-2003 samen 46 doelpunten maakte bij het Nederlandse Feyenoord, tekent present. “Ik heb genoten van het ventje Buffel”, aldus Pi-Air.