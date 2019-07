Meisje (3) vecht voor haar leven nadat ze xtc-pil slikte op vakantie in Ibiza

Op het populaire vakantie-eiland Ibiza is een driejarig Russisch meisje in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een xtc-pil inslikte. Het meisje vond de pil op de speeltuin en verwarde het met een snoepje.

De driejarige peuter was op vakantie met haar moeder en twee zusjes op het Spaanse eiland Ibiza, toen ze een xtc-pilletje vond op een speeltuin. Het meisje slikte het de pil in en raakte daardoor in kritieke toestand. Het meisje werd opgenomen in het Can Misses ziekenhuis op het eiland, maar werd later met het vliegtuig overgebracht naar het Son Espases ziekenhuis op Majorca door de ernst van haar toestand.

Vrijdagochtend lag ze op de kinderafdeling van de intensieve zorgen. De politie bevestigt dat het om een xtc-pil gaat en dat ze onderzoeken hoe het meisje de pil heeft kunnen vinden.