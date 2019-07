Op het nu op een geruite picknickdeken, een uitgerolde yogamat, het groene parkgras of in een wiegende hangmat is, voor een picknick op een zonnige zomerdag mag je ons altijd uitnodigen. Sjiek hield halt aan vijf toffe picknickplekken op wandel- en fietsafstand.

Designerpicknick in het park

In Genk kun je picknicken in het Molenvijverpark, de groene hotspot in hartje stad. Camp Carré is een echte designerpicknickplaats. De picknicktafels en banken zijn ontworpen ...