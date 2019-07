De moeizame zoektocht van STVV-coach Brys naar een typeploeg

STVV speelt zaterdag in het Mijnstadion van Beringen tegen het Griekse PAOK de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Een week voor de competitiestart moet Marc Brys met een typeploeg voor de dag komen, maar een elftal dat kan meedingen naar een plek in de linkerkolom is er nog lang niet. Grootste probleem situeert zich in de aanval. Een analyse.