Washington zegt “duidelijke bewijzen” te hebben van vernietiging Iraanse drone

De Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken ontkende dat de Verenigde Staten een Iraanse drone hadden neergeschoten in de Straat van Hormuz en gaf te kennen dat het Amerikaanse leger per vergissing een van zijn eigen drones had neergehaald. “We hebben geen enkele drone verloren in de Straat van Hormuz of elders”, schreef Seyed Abbas Araghchi op Twitter. “Ik vrees dat de USS Boxer per vergissing een van zijn eigen drones heeft neergeschoten! “, aldus de viceminister.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!