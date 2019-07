Koning lust reclamespot Devos Lemmens niet: filmpje van sauzenfabrikant moet offline

In aanloop naar de nationale feestdag lanceerde sauzenmerk Devos Lemmens een spot met daarin prominent koning Filip en koningin Mathilde. Na enkele uren op sociale media kwam al het verzoek van het koningshuis om het offline te halen.

Dat deed reclamebureau LDV United dan ook. Beelden van de koninklijke familie mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. “En dat begrijpen we ook wel”, zegt creatief directeur Dries De bruyn. “Maar we wilden vanuit een sterk Belgisch merk een punt maken: de nationale feestdag moet ook echt een feest zijn.”

Het is niet de eerste keer dat de koninklijke familie ongevraagd gebruikt worden voor een reclamespot. In 2017 vroeg fastfoodketen Burger King de Belgen te kiezen tussen koning Filip of de Whopper (een hamburger). Ook die actie ging offline.

Maar doel bereikt lijkt het. Want de campagne trekt alsnog de aandacht van het publiek. Zo ziet De bruyn het niet. “We hielden er rekening mee dat het zou moeten verwijderd worden. Maar ze zijn wel heel snel. Het zegt iets over de stijfheid van onze royalty’s. Zeker als je dat vergelijkt met het Nederlandse koningshuis.”