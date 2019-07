Antwerp wint op de valreep zijn (voorlopig) laatste oefenduel tegen FC Utrecht

Na zeven eerdere oefenduels in deze voorbereidingscampagne duelleerde Antwerp vrijdagavond met zijn sterkste sparringpartner. FC Utrecht, dat vorig seizoen op een zesde plaats eindigde in de Eredivisie, zakte naar de Bosuil af voor een intense partij.

Antwerp zag af in de beginfase tegen de troepen van voormalig Anderlecht-coach John van den Brom. Dat zag ook Lamkel Zé. De naar de B-kern verbannen Kameroener was net als de geblesseerden een aandachtig toeschouwer. Ook het trainersduo Bölöni-De Decker vatte post op Tribune 1 om een beter overzicht te krijgen van wat zich op de groene mat afspeelde.

De bezoekers gaven in het eerste kwart bij momenten voetballes, wat ook resulteerde in een 0-2-voorsprong. Bij zijn derde kans legde Lonwijk de 0-1 binnen. Tien minuten later zorgde Van de Streek met een knappe hakbal voor 0-2, tot groter ergernis van Bolat. De Turkse goalie riep volkomen terecht zijn verdediging tot de orde.

De aansluitingstreffer die twee minuten later volgde, viel letterlijk uit de lucht, maar was daarom niet minder fraai. Hairemans dropte het leer perfect in de winkelhaak. Door de vele afwezigen vatte ‘Geofke Deurne-Noord’ op rechts post, waar hij behoorlijk zijn streng trok. De 1-2 gaf Antwerp moed, en ei zo zorgde Hairemans ook voor de gelijkmaker. Een geweldige uitbraak via Juklerod over links kende net geen orgelpunt. Op slag van rust niet Van de Streek de 1-3 nog liggen. Zijn lage schuiver ging naast.

Thuisploeg toont ander gelaat na rust

Halverwege slachtofferde Bölöni Baby na diens zwakke eerste helft. Quirynen kwam in de ploeg op de rechtsachter, Buta schoof een rij op en Hairemans verhuisde naar links. Bölöni ging nu ostentatief coachen langs de zijlijn. Een scherpere thuisploeg kwam al na 5 minuten langszij. Mbokani bediende met een fluwelen baltoets Refaelov, die beheerst afwerkte.

Ook Utrecht bleef kansen bij de vleet creëren. Bolat kwam enkele keren goed tussen. Bij de inzet van voormalig Oranje-international Emanuelson, was hij wel geklopt, maar de paal bracht redding. Een puntendeling leek in de maak, tot de blessuretijd aanvatte. De bal schoot na een afgeblokt schot van Refaelov door tot bij Juklerod die van dichtbij er alsnog 3-2 van maakte. In principe zit de oefencampagne er nu op, tenzij Bölöni door het wegvallen van de duels tegen Viitorul toch nog een laatste vriendenmatch in de plaats wil.

Doelpunten: 18’ Lonwijk, 26’ Van de Streek, 28’ Hairemans, 50’ Refaelov (Mbokani), 91’ Juklerod

Antwerp speelde met: Bolat – Buta, Batubinsika, Pius (45’ Seck), Juklerod – De Sart (60’ Nazaryna), Haroun – Hairemans (76’ Geeraerts), Refaelov, Baby (45’ Quirynen) – Mbokani