Julian Alaphilippe verrast ook zichzelf met ritwinst in tijdrit

“Ik verbaas ook mezelf”, verklaarde Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) na zijn zege in de tijdrit in Pau. “Ik had de tijdrit verkend, wist dat ik een goede prestatie kon neerzetten, maar winnen is toch andere koek.”

Op de rustdag gaf Alaphilippe nog aan dat hij de kans op een zege klein achtte. “Wel wist ik dat het eerste deel op mijn lijf geschreven was”, analyseerde Alaphilippe zijn verrassende winst. “Ik heb alles gegeven. Ploegleider Tom Steels liet me weten dat ik een voorsprong van tien seconden had en daarna ging iktot het eind, in de hoop om daar op het vlakke stuk zo weinig mogelijk te verliezen. Het was een kwestie van volhouden, want dit wilde ik niet meer afgeven, maar uiteindelijk pak ik nog tijd op het eind. Ongelooflijk. Ik wist dat ik iets moois kon realiseren, maar winnen, daar had ik echt niet aan gedacht. Ik was super gemotiveerd, het publiek was ongelooflijk, blijkbaar kan je dan nog dat tikkeltje meer.”

Dus staat hij nu nog wat steviger in het geel, met 1’26” voorsprong op Geraint Thomas. “Ik ben in vorm, ik doe mijn best, ik amuseer me, maar ik weet niet wat het vervolg van de Tour nog zal brengen. Ik weet dat iedereen in Frankrijk droomt van een nieuwe Franse Tourwinnaar, maar zaterdag is er aankomst op de Tourmalet. Het zal een zware etappe worden. Ik blijf het dag per dag bekijken. Ik heb een mooie voorsprong, maar op zo’n aankomst kan er veel gebeuren. Ik ben alleszins heel trots op wat we nu al met de ploeg gerealiseerd hebben, we zullen agressief blijven koersen met de ploeg, maar om de Tour te winnen, hebben we het team niet. We hebben te weinig klimmers. We zien wel hoe het loopt.”

En uiteraard is er ook nog kopman Enric Mas moest het fout gaan met Alaphilippe. Die werkte ook een sterke tijdrit af en staat nu vierde, op 2’44” van Alaphilippe, op 1’48” van Geraint Thomas. (belga)