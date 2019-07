Politie spot met klacht over hondenplas: “Moet je met een gieter gaan wandelen?”

Tongeren -

“We zijn die processie van plassende honden beu”, zegt Tongenaar Eddie Niesten, die klaagt dat de politie de urinevlekken van honden op de gevels in zijn straat niet serieus neemt. De politie van Tongeren is het daar niet mee eens. Feit is wel dat er in Limburg amper GAS-boetes worden uitgereikt voor achtergelaten hondenpoep.