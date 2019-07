Luchtvaartmaatschappij eist 95.000 euro van herriemaker aan boord

De Britse budgetluchtvaartmaatschappij Jet2 eist ongeveer 95.000 euro schadevergoeding van een passagier die het wel heel bont heeft gemaakt aan boord van een vlucht van Londen naar het Turkse Dalaman.

De 25-jarige vrouw vertoonde “een hele waaier aan agressief, beledigend en gevaarlijk gedrag”, zo legde de luchtvaartmaatschappij uit. Zo probeerde de passagier onder meer om de deuren van het vliegtuig te openen. Cabinepersoneel en medepassagiers konden haar uiteindelijk overmeesteren.

Het wangedrag van de vrouw noopte de bemanning ertoe de vlucht naar Turkije af te breken. Het vliegtuig is onder begeleiding van twee Eurofighter-straaljagers teruggevlogen naar de luchthaven van Stansted. De straaljagers veroorzaakten overigens een supersone knal die verscheidene mensen op de begane grond schrik aanjoeg. De politie meldde op Twitter verscheidene oproepen over een luide explosie te hebben ontvangen.

Jet2-baas Steve Heapy had het over “één van de ernstigste gevallen van slecht passagiersgedrag die we hebben meegemaakt”. “We zullen onverbiddelijk eisen dat alle kosten als gevolg van de omleiding van de vlucht terugbetaald worden”, aldus Heapy. Met Jet2 zal de herrie schoppende passagier overigens nooit meer vliegen. Ze kreeg meteen een levenslang vliegverbod.