Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich voor het eerst in hun loopbaan geplaatst voor de dubbelfinale van een ATP-tornooi.

In het Zweedse Bastad (gravel/524.340 euro) versloeg het Limburgse duo in de halve finale de Tsjechisch-Nederlandse tandem Roman Jebavy/Matwe Middelkoop, het eerste reekshoofd, in een supertiebreak (4 ...