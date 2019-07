Thomas De Gendt na knappe derde plek in tijdrit: “Jammer voor Wout, maar ik denk dat ik hem sowieso geklopt zou hebben”

Thomas De Gendt hield de Belgische eer hoog met een knappe derde plek in de tijdrit van vrijdag in de Ronde van Frankrijk. “Bij het tweede tussenpunt was al duidelijk dat de zege er niet inzat voor mij”, vertelde de man van Soudal-Lotto achteraf voor de camera’s van Sporza. “Dit was het hoogst haalbare.”

"Dit was het hoogst haalbare voor mij", was Thomas De Gendt meteen na afloop nuchter. "Ik had gehoopt op de top 10 en dat is gelukt. Je ziet ook dat het vanaf mijn plaats heel dicht bij elkaar ligt. Uran kwam heel dicht, maar het verschil met de tweede en de winnaar is heel groot. Ik heb mezelf dus niks te verwijten: het kwam niet aan op details, er waren gewoon twee man beter. En dat is geen schade: Alaphilippe is natuurlijk niet de minste en Thomas ook niet."

“Ach, het is de tweede keer dat ik derde wordt in een tijdrit in een grote ronde. Daar kan je fier op zijn. Tot voor iedereen aan het eerste tussenpunt passeerde, geloof ik wel dat ik nog de zege kon pakken. Maar toen zag ik de tijden van Kruijswijk en Alaphilippe… bij het tweede tussenpunt werd al duidelijk dat de zege er niet inzat voor mij. Ik heb wel nog stress gehad voor Kruijswijk. Als hij onder mijn tijd zou zijn gegaan, was ik uit de top drie gevallen, en een derde plek is toch mooier dan een vierde.”

“Misschien zou het meer in mijn voordeel zijn geweest moest deze tijdrit op de voorlaatste dag geweest zijn. Dan had ik iets meer kans gehad op de zege omdat iedereen vermoeider zou zijn geweest. Maar nu ben ik derde, dat is ook heel mooi. Voor mij al de vierde keer dat ik derde eindig in een tijdrit in een grote ronde. Mijn derde plek in de Giro vind ik wel nog iets mooier, daar was het verschil met de winnaar ook veel kleiner.”

Op de vraag of Thomas De Gendt nu zal proberen de bolletjestrui af te snoepen van kamergenoot Tim Wellens, trok hij zijn wenkbrauwen op. “Dan spreken we al over hooggebergte. Dat is nog heel wat anders dan een tijdrit van 27 kilometer.”

Jammer voor De Gendt: zijn knappe prestatie staat in de schaduw van de zware val van Wout van Aert. “Ik vind het terecht dat het nu alleen over Wout van Aert gaat. Hij is niet voor niets Belgisch kampioen en had nog geen enkele tijdrit verloren tot nu. Die val is jammer, maar ik lag op dat punt wel nog voor op hem. Ik denk dat ik hem sowieso wel geklopt zou hebben, al zou het waarschijnlijk nipt zijn geweest.”

