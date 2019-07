Alaphilippe heerst in tijdrit, De Gendt knap derde

Wout van Aert heeft de dertiende etappe van een de Ronde van Frankrijk, een individuele tijdrit in en om Pau, niet gewonnen. Helaas kwam de nationaal kampioen tijdrijden in de slotfase van zijn chronoproef zwaar ten val toen hij een bocht verkeerd inschatte. Van Aert werd met een diepe vleeswonde naar het ziekenhuis afgevoerd. De ritzege ging naar gele trui Julian Alaphilippe die het haalde voor titelverdediger Geraint Thomas. Thomas De Gendt verraste met een knappe derde plaats. Enkel de twee laatste starters deden sneller dan de Oost-Vlaming van Soudal-Lotto.

LEES OOK. Drama voor Wout van Aert: geen zege in tijdrit maar zware valpartij en opgave

Eerste belangrijke dag in het tweede luik van de Tour de France. De individuele tijdrit van 27,2 kilometer met start en finish in Pau zou een eerste belangrijke indicatie geven in de strijd om geel. In welke mate zou Geraint Thomas erin slagen de kloof met zijn rechtstreekse concurrenten uit te diepen? Hoe zouden de verhoudingen zijn tussen de klassementsrenners aan de vooravond van de zware Pyreneeënrit met aankomst op de Tourmalet?

HERBELEEF de tijdrit in Pau, met zware val Van Aert en derde plaats voor De Gendt

Maar er was uiteraard ook de strijd om de dagzege. Met Wout van Aert in de rol van favoriet. Een eerste richttijd werd gezet door de Deen Kasper Asgreen maar aan het eerste tussenpunt werd al duidelijk dat zowel Van Aert als De Gendt aan een uitstekende tijdrit bezig waren. Maar de andere tijden bewezen dat Asgreen vooral in het tweede gedeelte van katoen had gegeven.

Foto: sporza

Bij het tweede tussenpunt dook Van Aert alweer onder de tijd van Asgreen maar op zijn beurt was er Thomas De Gendt die maar liefst zestien seconden beter deed aan het tweede tussenpunt. Van Aert en De Gendt leken op weg naar tussentijden tot voor de nationaal kampioen het noodlot toesloeg. Van Aert schatte een rechtse bocht verkeerd in en kwam met zijn bovenbeen tegen de nadarafsluiting terecht. Van Aert liep een diepe snijwonde op en werd na lange tijd met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De Gendt liet zich niet van de wijs brengen en dook in Pau met zestien seconden onder de tijd van Asgreen. “Ik hoop dat dit goed is voor een plaats in de top drie”, pufte de ritwinnaar van Saint-Etienne. De Gendt mocht plaatsnemen op de hot seat maar wist dat hij nog lang zou moeten wachten. Renner na renner beet zich de tanden stuk maar de klassementsrenners, met voorop Geraint Thomas, moesten hun tijdrit nog afwerken. Mocht De Gendt voor een tweede keer juichen of zou hij in laatste instantie nog van de dagzege worden gehouden.

De Australiër Ritchie Porte was de eerste die de tijd van De Gendt benaderde. Bij het tweede tussenpunt telde de kopman van Trek-Segafredo een halve seconde achterstand op de tijd van onze landgenoot. Ook Valverde nestelde zich in de buurt van de tussentijd van de renner van Lotto-Soudal. Maar de tijden bewezen dat De Gendt ook in het laatste gedeelte niet was stilgevallen: Porte moest aan de finish negen seconden toegeven op de renner van Lotto-Soudal , ook Valverde moest tijd toegeven.

Thomas De Gendt was lang de snelste, maar moest uiteindelijk Alaphilippe en Thomas laten voorgaan. Foto: Photo News

Uran dan maar. De taaie Columbiaan realiseerde bijna identieke tussentijden en was aan de finish achtentwintig honderdsten trager dan De Gendt. Toch zag het er meer en meer naar uit dat De Gendt het niet zou halen. Zowel Kruijswijk, Thomas als Alaphilippe doken onder de tussentijden van De Gendt zodat het er naar uit zag dat De Gendt zijn leidende positie moest prijsgeven. Vooral Thomas maakte aan het tweede tussenpunt indruk met een bonus van achttien seconden op de Belg. Maar ook Julian Alaphilippe bleef verbazen: hij deed bij het tweede tussenpunt nog zes seconden beter dan Geraint Thomas.

Kruijswijk beet zich de tanden stuk op de tijd van De Gendt maar helaas voor de Semmerzakenaar dook Thomas meer dan twintig seconden onder de tijd van De Gendt. En Alaphilippe? Die deed nog eens vijftien seconden sneller dan de Brit en won zijn tweede etappe in deze Tour. Is hij ook een kandidaat-eindwinnaar? Zeker weten dat ze bij Team Ineos lichtjes nerveus worden.

Rituitslag:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 15”

3. Thomas DE GENDT op 36”

4. Rigoberto Uran (Col)

5. Richie Porte (Aus) op 45”

6. Steven Kruijswijk (Ned) op 45"

7. Thibaut Pinot (Fra) op 49”

8. Kasper Asgreen (Den) op 52”

9. Enric Mas (Spa) op 58”

10. Joey Rosskopf (VS) op 1’01”

Algemeen klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 1’26”

3. Steven Kruijswijk (Ned) op 2’12”

4. Enric Mas (Spa) op 2’44”

5. Egan Bernal (Col) op 2’52”

6. Emanuel Buchmann (Dui) op 3’04”

7. Thibaut Pinot (Fra) op 3’22”

8. Rigoberto Uran (Col) op 3’54”

9. Nairo Quintana (Col) op 3’55”

10. Adam Yates (GBr) op 3’55”