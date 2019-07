Dan toch geen contract voor Sidney Sam bij Anderlecht: “We hebben andere prioriteiten”

Opvallend nieuws van bij Anderlecht: Sidney Sam krijgt geen contract bij paars-wit. De 31-jarige transfervrije flankaanvaller en voormalig Duits international had nochtans een goede indruk nagelaten in zijn testperiode en had met succes zijn medische keuring doorstaan. De deal met Sam is afgesprongen op details.

“Na lang overleg heeft de directie van RSC Anderlecht unaniem beslist Sidney Sam geen contract aan te bieden, omwille van andere prioriteiten in haar zoektocht naar versterking”, laat Anderlecht weten. Sam zat vrijdagochtend zelfs nog in de selectie voor de oefenmatch in en tegen Hamburg van zaterdag.