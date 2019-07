Waarschuwingsfase en hitteplan geactiveerd: meer dan 35 graden volgende week

Door het voorspelde warme weer van volgende week is vanaf vandaag, vrijdag, de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan van kracht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). Donderdag zouden er temperaturen boven de 35 graden gehaald kunnen worden.

Het KMI verwacht vanaf dinsdag 23 juli temperaturen tot meer dan 30 graden Celsius. Donderdag zou dat zelfs 37 graden kunnen zijn. “Al kunnen we dat nog niet met zekerheid zeggen”, zegt weerman David Dehenauw. “Plaatselijk zien we dat de temperaturen de hoogte in gaan vanaf woensdag. De kans op een nieuwe hittegolf is dan zeker groot.” Volgens het IRCEL zal de temperatuursindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan, overschreden worden.

“De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen begin volgende week zorgen voor een toename van de ozonconcentraties”, aldus IRCEL. “Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden zal worden.” In het geval er overschrijdingen voorspeld of gemeten worden, komen daar aparte waarschuwingen over.

Warmteactieplan

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid start ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan en geeft het adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, krijgen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen de tijd heeft om zich voor te bereiden op het warme weer vanaf dinsdag 23 juli. Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten? Naast het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richten we ons ook specifiek naar organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen.”

Onweer

Er zal zaterdag een regen- en onweerszone van west naar oost door ons land trekken. Plaatselijk kunnen de onweersbuien gepaard gaan met hagel en veel neerslag op korte tijd. Daarvoor waarschuwt het KMI. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 65 km/uur of plaatselijk nog meer.

De weerdienst vaardigt code geel uit. Aan de kust geldt die al van ‘s ochtends 7 uur, in de zuidelijkste provincies van het land pas vanaf 11 uur. Zaterdagavond wordt het beter in het westen van het land en in de loop van de nacht wordt het overal licht tot gedeeltelijk bewolkt.