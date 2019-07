Pasar wandelt in Borgloon

Sint-Truiden - Pasar wandelde op zondag 14 juli in het mooie Haspengouw.

Stipt om 14 uur vertrok onze zomerwandeling vanaf de Campus de Linde. Met 17 stappers vertrokken wij onder de kundige leiding van onze gids-bestuurslid Albert voor een wandeling van 7,5 km. Wij maakten een ommetje door Borgloon waar hij ons vergezichten en mooie oude gebouwen toonde met de nodige uitleg. Na dit bezoek aan de stad wandelden wij via maisvelden, appel- en perenplantages richting de abdij van Coolen. Na ongeveer 4,5 km kwamen aan het klooster.

Hier werd een rustperiode van 45 minuten gehouden, waar wij allen gebruikt van maakten om onze dorst te lessen met een fris pintje bier, of een tas koffie met een lekker stuk Limburgse taart te nuttigen.

Vervolgens vervolgden wij onze wandeling via een gekend fietspad naar de gerestaureerde stroopfabriek. Dit was het eindpunt van onze wandeling.