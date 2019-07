Yves Lampaert ging niet voluit in tijdrit: “Was geen doel”

Yves Lampaert zal in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk in Pau niet in de top vijf finishen. De Belg van Deceuninck-Quick Step reed vrijdag naar eigen zeggen niet voluit.

Lampaert, vroeg gestart, klokte 38:04. Hij gaf aan de finish niet de indruk voluit gegaan te zijn, en dat gaf de winnaar van de tweede tijdrit in de voorbije Ronde van Zwitserland na afloop ook toe. “Nu we de gele trui in de ploeg hebben, zal ik morgen waarschijnlijk weer aan de bak moeten. Dus moest ik wel een beetje reserve inbouwen. Ik reed met de handrem op. Jammer genoeg was dit geen doel.”

“Ik denk dat ik misschien een mooi resultaat had kunnen neerzetten, mocht ik echt fris zijn, mocht ik mij kunnen sparen hebben van de rustdag tot nu. Maar soms moet je gewoon eerlijk zijn met jezelf en weten wat je niet kunt. Kasper Asgreen is al binnen met een hele goeie tijd, maar ik denk dat ook Wout van Aert, Geraint Thomas en Julian Alaphilippe een hele goeie kans maken op de overwinning.”