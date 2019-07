ROYALS. Prins Harry en Meghan Markle hebben iets aan te kondigen, Spaanse koningin draagt jurk van 20 euro

De Spaanse koningin heeft een koopje gedaan in de solden, terwijl het Nederlandse vorstenpaar deze week ging winkelen in New York. Meghan Markle liet zich ook nog eens zien én ze heeft nieuws met prins Harry. Alle roddels en weetjes uit adellijke entourages op een rij.

Groot nieuws voor prins Harry en Meghan Markle. Een tijdje geleden rukten ze zich los van The Royal Foundation, waartoe ook prins William en Kate Middleton behoren en met wie ze de fab four vormden. De reden? De Sussexes wilden een eigen liefdadigheidsorganisatie oprichten. Daarvan is de - redelijk voor de hand liggende - naam nu bekend: Sussex Royal - The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Dat werd aangekondigd in een officiële mededeling. Met deze organisatie willen ze kinderen in problemen steunen en hun schouders onder milieukwesties zetten. Weetje: een werkneemster van prins William en Kate Middleton maakt de overstap naar Sussex Royal. Het gaat om voormalig staflid Nathalie Campbell. Een tijd geleden suggereerde koninklijk correspondent Emily Andrews dat de ‘breuk’ te wijten is aan verschillende interessevelden van de koppels. De Sussexes hebben geen haast om veranderingen aan te brengen binnen de organisatie, de Cambridges wel. Ook zouden er volgens haar spanningen kunnen zijn tussen de twee broers.

Exclusive: #Harry & #Meghan’s new foundation will be called “Sussex Royal” (full title “Sussex Royal The Foundation of the D&D of Sussex). Its 4 directors are the Sussexes, PR guru Sara Latham & former Royal Foundation staffer Natalie Campbell, who will be the new director. pic.twitter.com/604czSjQEw — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) July 17, 2019

Wie Meghan Markle aandachtig bekeek op de recente foto’s die van haar zijn verschenen, ziet dat haar warrige dot tegenwoordig iets strakker gestyled is. Dat is geen toeval en heeft volgens experts alles te maken met het verse moederschap. Na de bevallig kunnen vrouwen last hebben van weerbarstige haartjes. Als je voor een strakke en gladde look kiest, vallen deze minder op. BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft een gouden tip om ze in toom te houden: spray haarlak en strijk glad met de tube om de haartjes mooi tegen de rest van je kapsel te duwen.

Markle is trouwens fan van een betaalbare zonnecrème. Toen ze vorige week met baby Archie op haar arm naar een polowedstrijd van prins Harry ging kijken, stond er een flesje Nivea Sun Protect & Moisturize spray op de motorkap van de auto.

De Queen zkt. kok

Koningin Elizabeth is op zoek naar personeel, een ervaren kok om precies te zijn. Wie interesse heeft in de vacature moet wel aan enkele strikte criteria voldoen. Een passie voor eten hebben is een evidentie, maar de man of vrouw moet “diverse menu’s” in elkaar kunnen flansen voor verschillende aangelegenheden in binnen- en buitenland én die moeten van het hoogste niveau zijn. Oog voor detail vinden ze in Buckingham Palace heel belangrijk, en de Queen wil haar eten ook graag op tijd. De nieuwe kok, die deel zal uitmaken van een enthousiast team, zal daarnaast steeds voor ingrediënten van de hoogste kwaliteit moeten kiezen. Volgens de jobomschrijving moet de geknipte persoon zich niet aan kalme dagen verwachten. “De standaard ligt heel hoog en elke dag is druk.” Daartegenover staat wel een mooi loon van 22.076 pond per jaar. Dat is omgerekend 24.500 euro.

Foto: ISOPIX

Prinses Eugenie stelt zich serieuze vragen bij een jeugdfoto van zichzelf en haar zus prinses Beatrice, die ze deelde op Instagram. “Bea en ik zijn hysterisch aan het lachen omdat we nadenken wat er in onze handtasjes zat. Maar pakjes, schoenen en haarbanden: ja aan de jaren ‘90!”, staat erbij te lezen.

Feest in Zweden

De Zweedse kroonprinses Victoria is afgelopen zondag 42 jaar geworden en dat ging niet onopgemerkt voorbij. In slot Solliden, het zomerpaleis van de Zweedse koninklijke familie, heeft haar vader, koning Carl Gustaf, een speech gegeven voor een selecte groep mensen. De kroonprinses straalde in een witte, gebloemde jurk en kleurrijke oorbellen. Op de zomerse dag werden er allerlei activiteiten georganiseerd, zo speelde prinses Victoria’s man prins Daniel onder meer een partijtje tennis.

Foto: ISOPIX

In de Spaanse hoofdstad Madrid heeft koningin Letizia indruk gemaakt op een congres. Dat deed ze in een pittige zomerjurk van de Spaanse modeketen Zara. De Chanel-achtige creatie is gemaakt uit tweed en beschikt over een rij knopen en twee zakjes. Maar wat de internationale pers het meest opvalt, is de prijs van de jurk. Het stuk kostte 59,95 euro, maar in de koopjesperiode is ze sterk afgeprijsd. De nieuwe prijs op het etiket is 19,99 euro. Een tip als je nog op soldenjacht gaat?

Foto: ISOPIX

Wie deze week ook heeft geshopt, zijn de Nederlandse koningin Máxima en de koning Willem-Alexander. Zij gingen winkelen in New York. De blonde vorstin droeg een elegante jurk met cognackleurige accenten, de vorst zag er iets minder herkenbaar uit met zijn pet en zonnebril op. De koninklijke noorderburen zijn intussen terug van de Verenigde Staten en hebben voor hun paleis Huis ten Bosch in Den Haag geposeerd voor een reeks officiële zomerfoto’s. Prinsessen Amalia, Ariane en Alexia poseerden vervolgens met hun drietjes samen en dat levert extra leuke beelden op.

Foto: ISOPIX